Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

В Киеве разоблачили заведующего клиникой в изготовлении фальшивых диагнозов для уклонистов за $6 тысяч

21:10, 26 октября 2023
Подозреваемый изготавливал фальшивые диагнозы и выписывал неправомерные выводы Медико-социальной экспертной комиссии для уклонистов.
В Киеве разоблачили заведующего клиникой в изготовлении фальшивых диагнозов для уклонистов за $6 тысяч
Источник фото: Киевская городская прокуратура
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Заведующего психиатрическим отделением одной из столичных медицинских клиник подозревают в изготовлении фальшивых медицинских документов, предназначенных для уклонистов от военной службы. Его уличили в создании диагнозов, подтверждающих ложные тяжелые заболевания лиц призывного возраста, – сообщает Киевская городская прокуратура.

За услуги по изготовлению медицинских документов, обеспечивающих получение инвалидности и непригодность к военной службе, отдавали по 6 тысяч долларов США на каждого человека. При этом оформленные "пациенты" также находились на псевдолечении и проходили фиктивные диагностические процедуры. Фиктивные сведения также вносились в базу "eHealth".

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования задокументировали все этапы деятельности этой преступной схемы, включая изъятие денег, черновых записей и документов, связанных с непригодностью к военной службе.

На данный момент подозреваемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 и 368 УК Украины и сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.  Кроме того, его отстранили от должности.

Также осуществляется расследование, направленное на выявление других лиц, которые могли быть причастны к этой преступной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду