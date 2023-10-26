В Киеве разоблачили заведующего клиникой в изготовлении фальшивых диагнозов для уклонистов за $6 тысяч

Подозреваемый изготавливал фальшивые диагнозы и выписывал неправомерные выводы Медико-социальной экспертной комиссии для уклонистов.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Заведующего психиатрическим отделением одной из столичных медицинских клиник подозревают в изготовлении фальшивых медицинских документов, предназначенных для уклонистов от военной службы. Его уличили в создании диагнозов, подтверждающих ложные тяжелые заболевания лиц призывного возраста, – сообщает Киевская городская прокуратура.

За услуги по изготовлению медицинских документов, обеспечивающих получение инвалидности и непригодность к военной службе, отдавали по 6 тысяч долларов США на каждого человека. При этом оформленные "пациенты" также находились на псевдолечении и проходили фиктивные диагностические процедуры. Фиктивные сведения также вносились в базу "eHealth".

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования задокументировали все этапы деятельности этой преступной схемы, включая изъятие денег, черновых записей и документов, связанных с непригодностью к военной службе.

На данный момент подозреваемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 и 368 УК Украины и сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Кроме того, его отстранили от должности.

Также осуществляется расследование, направленное на выявление других лиц, которые могли быть причастны к этой преступной деятельности.

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