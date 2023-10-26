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На Львовщине для уклонистов подделывали удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью

10:52, 26 октября 2023
Фейковое пенсионное удостоверение лица с инвалидностью стоило 500 долларов.
На Львовщине для уклонистов подделывали удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью
Фото: полиция
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Во Львовской области полицейские разоблачили злоумышленника, который подделывал документы государственных учреждений для уклонистов. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Мастерскую по изготовлению фальшивок фигурант обустроил у себя дома, а клиентов подыскивал через интернет. Приобрести у мужчины можно было:

- водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС

- паспорт

- дипломы о высшем образовании

- свидетельство о смерти

- удостоверение участника боевых действий

- и даже акцизные марки к алкогольной продукции.

«Также мужчина производил фальшивые документы о непригодности к военной службе, что позволяло военнообязанным лицам выезжать за границу.

Например, за фейковое пенсионное удостоверение инвалида и сопроводительные медицинские документы по фиктивной группе инвалидности злоумышленник получил от заказчика 500 долларов», - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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