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  1. В Україні

На Львівщині для ухилянтів підроблювали посвідчення учасника бойових дій чи особи з інвалідністю

10:52, 26 жовтня 2023
Фейкове пенсійне посвідчення особи з інвалідністю коштувало 500 доларів.
На Львівщині для ухилянтів підроблювали посвідчення учасника бойових дій чи особи з інвалідністю
Фото: Нацполіція
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На Львівщині поліцейські викрили зловмисника, який підроблював документи державних установ для ухилянтів. Про це повідомила пресслужба поліції.

Майстерню з виготовлення фальшивок фігурант облаштував у себе вдома, а клієнтів підшукував через інтернет. Придбати у чоловіка можна було:

- посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ

- паспорт

- дипломи про вищу освіту

- свідоцтво про смерть

- посвідчення учасника бойових дій

- та навіть акцизні марки до алкогольної продукції.

«Також чоловік виготовляв фальшиві документи про непридатність до військової служби, що давало змогу військовозобов’язаним особам виїжджати за кордон.

Наприклад, за фейкове пенсійне посвідчення інваліда та супровідні медичні документи щодо фіктивної групи інвалідності зловмисник отримав із замовника 500 доларів», - сказано у повідомленні.

Фото: Нацполіція

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон

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