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  1. В Україні

У Києві викрили завідувача клініки у виготовленні фальшивих діагнозів для ухилянтів за $6 тисяч

21:10, 26 жовтня 2023
Підозрюваний виготовляв фальшиві діагнози та виписував неправомірні висновки Медико-соціальної експертної комісії для ухилянтів.
У Києві викрили завідувача клініки у виготовленні фальшивих діагнозів для ухилянтів за $6 тисяч
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Завідувача психіатричного відділення однієї із столичних медичних клінік підозрюють у виготовленні фальшивих медичних документів, призначених для ухилянтів від військової служби. Його викрили на створенні діагнозів, що підтверджували неправдиві тяжкі захворювання осіб призовного віку, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За послуги з виготовлення медичних документів, що забезпечували отримання інвалідності та непридатність до військової служби, віддавали по 6 тисяч доларів США на кожну особу. При цьому оформлені «пацієнти» також перебували на псевдолікуванні та проходили фіктивні діагностичні процедури. Фіктивні відомості також вносилися у базу «eHealth».

Співробітники правоохоронних органів під час розслідування задокументували всі етапи діяльності цієї злочинної схеми, включаючи вилучення грошей, чорнових записів та документів, пов'язаних із непридатністю до військової служби.

На даний момент підозрюваний визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366 і 368 КК України та наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.  Крім того, його відсторонили від посади.

Також здійснюється розслідування, спрямоване на виявлення інших осіб, які могли бути причетними до цієї злочинної діяльності.

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