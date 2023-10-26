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Порядок выдачи и предъявления к исполнению исполнительных документов в электронной форме

11:43, 26 октября 2023
Одновременная выдача судом исполнительного документа одному и тому же лицу в бумажной и электронной формах не допускается.
Порядок выдачи и предъявления к исполнению исполнительных документов в электронной форме
Изображение: freepik.com
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» предоставили разъяснения о порядке выдачи и предъявлении к исполнению исполнительных документов в электронной форме (законодательные основания).

Так, там отметили, что Законом Украины от 29.06.2023 № 3200-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме (модуле), что обеспечивает обмен документами», внесены изменения, в частности в переходные положения процессуальных кодексов Украины в части обеспечения возможности судами выдавать исполнительные документы в бумажной или электронной форме.

«Ко дню начала функционирования Единого государственного реестра исполнительных документов оформление и выдача исполнительных документов осуществляются в бумажной форме судом, принявшим соответствующее решение, в бумажной или электронной форме с помощью ЕСИТС или ее отдельной подсистемы (модуля), что обеспечивает обмен документами.

Одновременная выдача судом исполнительного документа одному и тому же лицу в бумажной и электронной формах не допускается», - отметили ГП «Информационные судебные системы».

По поручению ГСА Украины Государственными предприятиями «Информационные судебные системы» и «Центр судебных сервисов» был реализован и с 12 сентября внедрен сервис отправки сторонам электронных исполнительных документов в электронные кабинеты, а также возможности их предъявления в электронной форме к государственным и частным исполнителям для дальнейшего выполнения.

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