24 країни світу розслідують злочини росії в Україні

Воєнні злочини, які були вчинені росіянами на території України, розслідуються у 24 країнах світу.

Воєнні злочини російських збройних формувань в Україні розслідуються у 24 країнах світу. Українські правоохоронці надають необхідні докази цих злочинів, – повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора України Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

Серед країн, що займаються злочинами рф, – Велика Британія, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, а також країни Балтії, такі як Латвія, Литва, і Естонія, а також інші держави.

«Не маючи доступу до території України, вони часто звертаються до нас, і ми допомагаємо провести їм ті чи інші дії, забезпечити їх доказами. Ми постійно звертаємось до них з проханням почати переслідувати воєнних злочинців у своїх судах — для цього ми гарантуємо надання всіх доказів», – зазначив Бєлоусов.

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