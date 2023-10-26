Лише 33% вважають антикорупційні органи ефективними у боротьбі з корупцією, - КМІС

КМІС, що проводив дослідження для Консультативної місії ЄС, вказав, що лише 33% вважають антикорупційні органи ефективними у боротьбі з корупцією.

Лише 33% вважають антикорупційні органи ефективними у боротьбі з корупцією. Про це зазначає в опублікованих даних дослідження КМІС (Київський міжнародний інститут соціології), яке він робив спеціально для Консультативної місії Європейського Союзу в Україні у вересні 2023 року.

«Лише 33% вважають антикорупційні органи ефективними у боротьбі з корупцією.

Можна говорити, що в нинішній турбулентний період є певне «вікно можливостей» для цих органів для трансформації ставлення до них (тим більше певний позитивний тренд є). Проте водночас відчутним є запит громадськості на більш помітні зусилля з їх боку», - констатують експерти.

У контексті останніх публічних дискусій щодо декларування доцільно зазначити, що 36% до 47% стало більше тих, хто вважає декларування ефективним антикорупційним інструментом. Водночас наразі 41% не вважають так, зазначає КМІС.

При цьому, як вказано у дослідженні, «найбільший запит – на боротьбу з корупцією».

«Серед 10 реформ 90% респондентів до топ-3 зараховують саме антикорупційну діяльність, зокрема з них 58% вважають це завданням №1 для України.

Інші топ-реформи: завдання, пов’язані з війною (77% зараховують до топ-3) і реформа судової системи (43%)», - вказує Інститут.

Автор: Наталя Мамченко

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