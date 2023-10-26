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  1. В Україні

НБУ знизив облікову ставку до 16 % та покращив прогноз на 2023 рік

14:21, 26 жовтня 2023
НБУ суттєво покращив прогноз інфляції на 2023 рік – з 10.6% до 5,8%.
НБУ знизив облікову ставку до 16 % та покращив прогноз на 2023 рік
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Національний банк України прийняв рішення встановити облікову ставку на рівні 16% з 27 жовтня 2023 року, привівши її в однаковий рівень зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт. Це нововведення є частиною модернізації операційного керівництва монетарною політикою Національного банку, спрямованої на застосування системи «нижньої межі» в управлінні обліковою ставкою.

Інші ставки за операціями НБУ з комерційними банками встановлені наступним чином: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами буде дорівнювати «обліковій ставці + 4 відсоткових пункти» (20%), а за кредитами рефінансування – «обліковій ставці + 6 відсоткових пунктів» (22%). Це означає, що фактично рівень ставок за операціями НБУ з банками залишиться незмінним.

За останні місяці спостерігалася стрімка зниження інфляції, перш за все завдяки врожайності сільськогосподарських культур. Вереснева інфляція впала до 7,1% річної динаміки цін.

За оцінками НБУ, інфляція продовжила спадати в жовтні завдяки збереженню стійкості на валютному ринку і успішному переходу до керованої гнучкості валютного курсу.

НБУ оцінює, що інфляція залишатиметься стійкою, але може тимчасово прискорити своє зростання в наступному році. Банк поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року, знизивши його з 10,6% до 5,8%. Це перегляд прогнозу пов'язаний з позитивним впливом високих врожаїв на ціни на продовольчі товари.

Проте НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік, з 8,5% до 9,8%, передбачаючи збільшення цін через низьку базу порівняння для цьогорічної вартості продовольчих товарів, тиску на витрати бізнесу, підвищення зарплат та приріст адміністративно-регульованих цін.

Надалі очікується зниження інфляції до 6% у 2025 році. Цей процес буде підтриманий очікуваним зниженням геополітичних ризиків, відновленням логістики та виробництва, що дозволить збільшити пропозицію товарів і обмежити ціновий тиск. Важливим фактором впливу на цінову динаміку буде і очікуване зниження світових цін на енергоносії.

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