Радіодиктант національної єдності 2023: нова дата, де слухати і куди надсилати листи

Радіодиктант національної єдності у 2023 році вперше відбудеться 27 жовтня.

Фото: УНІАН

Щороку в День української писемності тисячі українців приєднуються до Національного радіодиктанту. У 2023 році він вперше відбудеться в нову дату – 27 жовтня.

Саме цього дня, згідно зі змінами до указу президента України від 6 листопада 1997 року №1241/97, відтепер відзначатиметься День української писемності та мови.

Диктант розпочнеться об 11 ранку.

Його транслюватимуть Українське радіо та радіо Культура, телеканал Суспільне Культура, YouTube-канал Українського радіо і Facebook Суспільного.

Текст для радіодиктанту написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Називається він «Дороги України». Читати диктант буде актор театру і кіно Олексій Гладковський.

Куди надсилати радіодиктант

Писати текст радіодиктанта можна від руки на будь-якому аркуші паперу. Перед текстом вкажіть повне ПІБ. Потім надішліть лист з текстом поштою на адресу: Київ 1001, Хрещатик, 26 (гриф дати написання має бути не пізнішим за 29 жовтня) , або сфотографуйте текст і відправте фото на електронну пошту [email protected] до 11: 00 30 жовтня.

Коли опублікують повний текст і результати диктанту

У понеділок 30 жовтня об 11:00 за Києвом опублікують правильний текст радіодиктанту, за яким кожен зможе перевірити себе. Відразу після перевірки всіх робіт оголосять переможців - зазвичай це відбувається протягом 2 місяців.

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