Пакет помощи США для Украины и Израиля предлагают разделить для Украины и Израиля

Сенаторы-республиканцы предлагают законопроект, который отделит помощь Израилю, оставив в стороне финансирование Украины.

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Группа сенаторов-республиканцев США внесла законопроект, который предусматривает выделение миллиардов долларов на помощь Израилю, но не Украине. Они выделяют проблемы, связанные с предложением администрации Байдена в сумме 106 миллиардов долларов, которое включает больше финансирования для Украины, - сообщает The Wall Street Journal.

Сенаторы от Республиканской партии утверждают, что отдельный законопроект о помощи Израилю поможет избежать задержки в Палате представителей, где увеличивается количество республиканцев, которые против финансирования Украины, и сейчас они составляют большинство в конференции Республиканской партии.

"Мои коллеги и я твердо убеждены, что любая помощь Израилю не должна использоваться как рычаг для отправки десятков миллиардов долларов в Украину", - сказал один из авторов законопроекта, сенатор Роджер Маршалл.

Законопроект сенаторов от Республиканской партии, известный как "Израильский закон о дополнительных ассигнованиях 2023 года", предусматривает выделение помощи на сумму 14,3 миллиарда долларов. Это включает 10,6 миллиарда долларов военной помощи Израилю через Министерство обороны, включая системы "Железный купол" и "Железный луч", а также средства для пополнения запасов американского оружия, отправленного в Израиль. Кроме того, законопроект предусматривает выделение 3,5 миллиарда долларов в виде грантов на продажу военной техники за рубежом и 200 миллионов долларов на поддержку безопасности Посольства и персонала США в Израиле и эвакуацию граждан США в регионе.

Предложенный уровень финансирования для Израиля подобен сумме, которую предложила администрация Байдена. Однако администрация включила эти деньги в широкий пакет, который также учитывал 61 миллиард долларов для Украины, примерно 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь в обоих театрах конфликта, примерно 2 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе и 14 миллиардов долларов на укрепление границы.

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