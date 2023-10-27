ВАКС поручил НАБУ осуществить привод народного депутата Дубневича в суд

Судебное заседание нардепа Ярослава Дубневича состоится 2 ноября.

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Высший антикоррупционный суд вынес решение об осуществлении привода народного избранника в суд и оштрафовал его за неявку, – сообщает пресс-служба ВАКС. По данным СМИ, речь идет о Ярославе Дубневиче, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци".

Согласно постановлению ВАКС, судебное заседание запланировано на 2 ноября в 10:00 по адресу: ул. Крещатик, д. 42-а, г. Киев.

Выполнение постановления в части осуществления привода поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

В то же время за неявку в суд на обвиняемого наложено денежное взыскание в максимальном размере - два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, что составляет 5 368 гривен.

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