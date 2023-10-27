ВАКС доручив НАБУ здійснити привід народного депутата Дубневича до суду

Судове засідання нардепа Ярослава Дубневича відбудеться 2 листопада.

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Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про здійснення приводу народного обранця до суду та оштрафував його за неявку, – повідомляє пресслужба ВАКС. За даними ЗМІ, мова йде про Ярослава Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".

Згідно ухвали ВАКС, судове засідання заплановане на 2 листопада о 10:00 за адресою: вул. Хрещатик, буд. 42-а, м. Київ.

Виконання ухвали в частині здійснення приводу доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Водночас за неявку до суду на обвинуваченого накладено грошове стягнення в максимальному розмірі – два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 5 368 гривень.

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