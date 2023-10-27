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Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

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27 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

09:08, 27 жовтня 2023
Цього дня в Україні відзначають День української писемності та мови.
27 жовтня: яке сьогодні свято та головні події
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У п’ятницю, 27 жовтня, в Україні відзначають День української писемності та мови. Крім того, у світі сьогодні – День штату Невада у США, День пам'яті жертв подій 27 жовтня 1999 року у Вірменії. А також це Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.

Яке сьогодні церковне свято

27 жовтня православна церква вшановує пам'ять священномученика Нестора, святої Параскеви, священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди.

Календар важливих подій за 26 жовтня:

1904 - Відкрився Нью-Йоркський метрополітен;

1937 - Перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької в'язниці особливого призначення, серед них - цвіту української інтелігенції;

1938 - На I з'їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України;

1951 - Уперше при лікуванні раку застосували радіацію;

1982 - Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила  мільярд жителів;

2007 - Прем'єра в Україні серії "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу Футурама.

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