27 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

Цього дня в Україні відзначають День української писемності та мови.

У п’ятницю, 27 жовтня, в Україні відзначають День української писемності та мови. Крім того, у світі сьогодні – День штату Невада у США, День пам'яті жертв подій 27 жовтня 1999 року у Вірменії. А також це Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.

Яке сьогодні церковне свято

27 жовтня православна церква вшановує пам'ять священномученика Нестора, святої Параскеви, священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди.

Календар важливих подій за 26 жовтня:

1904 - Відкрився Нью-Йоркський метрополітен;

1937 - Перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької в'язниці особливого призначення, серед них - цвіту української інтелігенції;

1938 - На I з'їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України;

1951 - Уперше при лікуванні раку застосували радіацію;

1982 - Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила мільярд жителів;

2007 - Прем'єра в Україні серії "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу Футурама.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.