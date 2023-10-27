Великобританія створить перший у світі інститут безпеки ШІ

Прем'єр Великобританії заявив про створення першої у світі організації для безпеки штучного інтелекту.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак анонсував створення першого в світі Інституту безпеки штучного інтелекту у країні, – повідомляє Reuters.

Перед спільною нарадою, запланованою на наступний тиждень з представниками компаній, що спеціалізуються на штучному інтелекті, глава британського уряду анонсував створення Інституту безпеки штучного інтелекту – першої у світі організації такого роду.

«Це потрібно, щоб ми зрозуміли, на що здатна кожна нова модель, досліджуючи всі ризики від соціальної шкоди, як-от упередження та дезінформація, до найбільш екстремальних ризиків з усіх», – вказав Сунак.

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