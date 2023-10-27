Великобритания создаст первый в мире институт безопасности ИИ

Премьер Великобритании заявил о создании первой в мире организации для безопасности искусственного интеллекта.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал создание первого в мире Института безопасности искусственного интеллекта в стране, - сообщает Reuters.

Перед совместным совещанием, запланированным на следующую неделю с представителями компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте, глава британского правительства анонсировал создание Института безопасности искусственного интеллекта - первой в мире организации такого рода.

"Это нужно, чтобы мы поняли, на что способна каждая новая модель, исследуя все риски от социального вреда, например, предубеждения и дезинформации, до наиболее экстремальных рисков из всех", - указал Сунак.

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