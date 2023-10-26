Премьер Словакии сообщил Еврокомиссии, что не будет оказывать Украине военную помощь

Страна ограничится гуманитарной поддержкой.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен заверил, что Братислава не будет поддерживать Украину военно и теперь будет «собственным мнением в Брюсселе». Об этом он написал на своей странице в Facebook

Фицо, среди прочего, заявил фон дер Ляен, что «с сегодняшнего дня Словакия будет иметь собственное мнение в Брюсселе».

Он объявил об изменениях в уголовном законодательстве Словакии в ответ на «грубые нарушения прав человека и злоупотребление уголовным правом против оппозиции», которым его партия Smer-SD недавно была.

«Я также проинформировал президенту ЕК, что новое словацкое правительство не будет поддерживать Украину в военном плане и что мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи», – отметил Фицо и добавил, что фон дер Ляен отметила суверенное право государств-членов поддерживать или не поддерживать Украину оружием.

Ранее стало известно, что премьер Словакии отказался от своих «обещаний» о предоставлении Украине военной помощи.

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