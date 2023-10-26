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  1. В Украине

Украина практически выполнила рекомендации Евросоюза, ожидаем начала переговоров, — Зеленский

20:46, 26 октября 2023
Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет рекомендации Евросоюза по предстоящему вступлению, упомянув о подписании закона о финансовом мониторинге политически значимых лиц.
Украина практически выполнила рекомендации Евросоюза, ожидаем начала переговоров, — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский призвал лидеров государств-членов Европейского Союза поддержать в конце года начало переговоров с Украиной по поводу членства в ЕС. Об этом он заявил во время выступления на саммите Европейского Совета.

Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет рекомендации Евросоюза по предстоящему вступлению, упомянув о подписании закона о финансовом мониторинге политически значимых лиц.

«Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии – и решения, которые были более простыми, и решения, которые были сложными для политиков. И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз», – добавил он.

По мнению Зеленского, это решение «во многом определит весь дальнейший путь Евросоюза».

«Или выиграет вся наша с вами Европа вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе – вместе с Грузией и Беларусью, или… выигрывает прошлое. Я уверен, вы все – на стороне современной Европы. Мы должны победить», – подытожил Президент.

Ранее глава государства заявил, что мощность нового 12-го санкционного пакета Евросоюза должна быть больше, чем у предыдущих пакетов.

Добавим, что Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц – PEP и мониторинг сделок топ-чиновников.

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