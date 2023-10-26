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  1. В Украине

Мощность 12-го санкционного пакета Евросоюза должна быть больше, чем в предыдущих, — Зеленский

20:30, 26 октября 2023
Президент в очередной раз подчеркнул необходимость замораживания всех активов террористического государства России и его сообщников во всех доступных юрисдикциях и их использования для компенсации нанесенного Украине ущерба.
Мощность 12-го санкционного пакета Евросоюза должна быть больше, чем в предыдущих, — Зеленский
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Мощность нового 12-го санкционного пакета Евросоюза должна быть больше, чем у предыдущих пакетов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского Совета.

«Я благодарен за санкционное давление на россию – каждый из принятых пакетов санкций действительно необходим. Сейчас главное, чтобы все санкции работали в полной мере и чтобы россия не смогла их обойти», - заявил он.

По словам Зеленского, именно «манипулирование санкциями и попытки нейтрализовать их – одна из топовых задач для кремля, поэтому следует активизировать нашу совместную работу против этого, против всех посредников, помогающих россии обходить санкции, особенно в Европе и других регионах мира».

«Обсуждается новый, 12-й пакет санкций ЕС. Мы должны учесть опыт всех предыдущих пакетов. И мощность нового санкционного шага ЕС должна быть больше, чем в предыдущих», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский в очередной раз отметил необходимость замораживания всех активов террористического государства рф и его сообщников во всех доступных юрисдикциях и их использования для компенсации нанесенного Украине ущерба.

«Будет справедливо, если средства, накопленные русским режимом для войны, будут использованы для мира. И это подтверждение силы права – использовать такие средства в интересах жертв нарушения россией международного права», — отметил он.

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