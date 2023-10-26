Дания предоставила Украине пакет помощи около $500 миллионов: что туда входит

В новый пакет помощи войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Правительство Дании объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 3,7 млрд датских крон, или около $520 млн, сформированного после встречи министров обороны Дании и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

В новый датский пакет помощи войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Снабжение последних финансируется совместно с Германией.

«Это оборудование и боеприпасы, на которые есть спрос в Украине и которые имеют решающее значение для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что пакет помощи был сформирован после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

«Сегодняшняя помощь подтверждает, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу. в Израиль и Палестину», – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

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