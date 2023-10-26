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Данія надала Україні пакет допомоги на близько $500 мільйонів: що туди входить

20:17, 26 жовтня 2023
До нового пакету допомоги увійдуть танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини.
Данія надала Україні пакет допомоги на близько $500 мільйонів: що туди входить
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Уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон, або близько $520 млн, який був сформований після зустрічі міністрів оборони Данії та України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

Так, до нового данського пакету допомоги увійдуть танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.

«Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

«Сьогоднішня допомога підтверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу…Це також надсилає важливий сигнал як Україні, так і росії, що ми не втрачаємо уваги, навіть незважаючи на те, що значна частина уваги світу в ці дні прикута до Ізраїлю та Палестини», – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

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