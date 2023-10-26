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  1. В Україні

Потужність 12-го санкційного пакета Євросоюзу має бути більшою, ніж у попередніх, — Зеленський

20:30, 26 жовтня 2023
Президент вкотре наголосив на необхідності заморожування всіх активів терористичної держави рф та її спільників у всіх доступних юрисдикціях і їхнього використання для компенсації завданих Україні збитків.
Потужність 12-го санкційного пакета Євросоюзу має бути більшою, ніж у попередніх, — Зеленський
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Потужність нового 12-го санкційного пакета Євросоюзу має бути більшою, ніж у попередніх пакетів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської Ради.

«Я вдячний за санкційний тиск на росію - кожен з ухвалених пакетів санкцій справді необхідний. Зараз головне, щоб усі санкції працювали повною мірою, і щоб росія не змогла їх обійти», - заявив він.

За словами Зеленського, саме «маніпулювання санкціями і спроби нейтралізувати їх - одне з топових завдань для кремля, тому варто активізувати нашу спільну роботу проти цього, проти всіх посередників, які допомагають росії обходити санкції, особливо в Європі та інших регіонах світу».

«Обговорюється новий, 12-ий пакет санкцій ЄС. Ми маємо врахувати досвід усіх попередніх пакетів. І потужність нового санкційного кроку ЄС має бути більшою, ніж у попередніх», - наголосив глава держави.

Крім того, Зеленський вкотре наголосив на необхідності заморожування всіх активів терористичної держави рф та її спільників у всіх доступних юрисдикціях і їхнього використання для компенсації завданих Україні збитків.

«Буде справедливо, якщо кошти, накопичені російським режимом для війни, будуть використані для миру. І це підтвердження сили права - використовувати такі кошти в інтересах жертв порушення росією міжнародного права», — зазначив він.

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