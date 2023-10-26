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  1. В Україні

Україна практично виконала рекомендації Євросоюзу, очікуємо на початок переговорів, — Зеленський

20:46, 26 жовтня 2023
Глава держави підкреслив, що Україна виконує рекомендації Євросоюзу щодо майбутнього вступу, згадавши про підписання закону про фінансовий моніторинг політично значущих осіб.
Україна практично виконала рекомендації Євросоюзу, очікуємо на початок переговорів, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський закликав лідерів держав-членів Європейського Союзу підтримати наприкінці року початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС. Про це він заявив під час виступу на саміті Європейської Ради.

Глава держави підкреслив, що Україна виконує рекомендації Євросоюзу щодо майбутнього вступу, згадавши про підписання закону про фінансовий моніторинг політично значущих осіб.

«Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії – і рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків. І ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України у Євросоюз», – додав він.

На думку Зеленського, це рішення «багато в чому визначить увесь подальший шлях Євросоюзу».

«Або виграє вся наша з вами Європа разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі – разом із Грузією та Білоруссю, або… виграє минуле. Я впевнений, ви всі – на боці сучасної Європи. Ми повинні перемогти», – підсумував Президент.

Раніше глава держави заявив, що потужність нового 12-го санкційного пакета Євросоюзу має бути більшою, ніж у попередніх пакетів. 

Додамо, що Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб – PEP і моніторинг правочинів топ-посадовців.

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