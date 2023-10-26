Прем’єр Словаччини повідомив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу

Країна обмежиться гуманітарною підтримкою.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн запевнив, що Братислава не підтримуватиме Україну військово та віднині матиме «власну думку в Брюсселі». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook

Фіцо, серед іншого, заявив фон дер Ляєн, що «відсьогодні Словаччина матиме власну думку в Брюсселі».

Він оголосив про зміни до кримінального законодавства Словаччини у відповідь на «грубі порушення прав людини і зловживання кримінальним правом проти опозиції», якою його партія Smer-SD донедавна була.

«Я також поінформував президентку ЄК, що новий словацький уряд не підтримуватиме Україну у військовому плані і що ми зосередимося лише на гуманітарній допомозі», – зазначив Фіцо й додав, що фон дер Ляєн наголосила на суверенному праві держав-членів підтримувати чи не підтримувати Україну зброєю.

Раніше стало відомо, що прем'єр Словаччини відмовився від своїх «обіцянок» щодо надання Україні військової допомоги.

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