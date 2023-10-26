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  1. У світі

Прем'єр Словаччини відмовився від своїх «обіцянок» щодо надання Україні військової допомоги

14:30, 26 жовтня 2023
Новообраний прем'єр Словаччини Фіцо не підтримає військову допомогу Україні.
Прем'єр Словаччини відмовився від своїх «обіцянок» щодо надання Україні військової допомоги
Джерело фото: Getty Images
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Новообраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з членами парламентського комітету з європейських справ під час саміту лідерів у Брюсселі підтвердив свою позицію щодо військової допомоги Україні, – повідомляє Aktuality.

Фіцо висловив рішучу заяву, підтверджуючи, що не підтримає надання військової допомоги Україні, відмовившися від своїх обіцянок, які були висловлені ним під час виборчої кампанії.

«Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату», - заявив прем'єр-міністр, висловлюючи свою позицію стосовно розвитку конфлікту в Україні.

Премієр також припустив, що на цьому етапі конфлікту у росії досягається більше територіальних успіхів, ніж у самих українців.

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