Новоизбранный премьер Словакии Фицо не поддержит военную помощь Украине.

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Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с членами парламентского комитета по европейским делам во время саммита лидеров в Брюсселе подтвердил свою позицию относительно военной помощи Украине, - сообщает Aktuality.

Фицо выразил решительное заявление, подтверждая, что не поддержит предоставление военной помощи Украине, отказавшись от своих обещаний, которые были высказаны им во время избирательной кампании.

"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", - заявил премьер-министр, выражая свою позицию относительно развития конфликта в Украине.

Премиер также предположил, что на этом этапе конфликта у россии достигается больше территориальных успехов, чем у самих украинцев.

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