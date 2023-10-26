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Закон 7251: Верховный Суд высказался, сохраняется ли средний заработок за мобилизованными работниками и в каких случаях

11:52, 26 октября 2023
Верховный Суд объяснил, сохраняется ли средний заработок за мобилизованными работниками после принятия законопроекта 7251.
Закон 7251: Верховный Суд высказался, сохраняется ли средний заработок за мобилизованными работниками и в каких случаях
Источник фото: Depositphotos
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Верховная Рада 1 июля 2022 года приняла Закон №2352-IX «по оптимизации трудовых отношений», которым отменила сохранение среднего заработка за мобилизованными работниками (законопроект 7251). Депутаты тогда объяснили это тем, что «невозможно сохранять среднюю зарплату в условиях, когда большая часть персонального состава предприятия мобилизована».

Соответственно были внесены изменения в Закон №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда 16 октября 2023 года рассмотрел дело №718/209/23 по иску мобилизованного педагогического работника, который отстаивал свое право на сохранение среднего заработка.

В частности, Верховный Суд отметил, что Законом №2352-IX не внесены изменения в другие законы, предусматривающие гарантии для граждан Украины, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, установленные нормами других законов (в частности, для педагогических или научно-педагогических работников ). То есть для отдельных категорий субъектов (в частности, для педагогических или научно-педагогических работников), призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, сохранена такая гарантия, как предыдущий средний заработок.

Кроме того, специальная норма (ч. 2 статьи 5 Закона Украины «Об образовании») имеет преимущество общей (часть третья статьи 199 КЗоТ) нормы (lex specialis derogat generali). И принятая позже во времени общая норма (часть третья статьи 199 КЗоТ) не отменяет специальную норму (lex posterior generalis non derogat priori speciali). Поэтому за педагогическими или научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется средний заработок.

Детальнее о постановлении Верховного Суда можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко

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