Может ли пациентка выбирать врача, с которым рожать и это покроется Программой медгарантий, – разъяснение

В НСЗУ объяснили правда или миф.

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Относительно ведения беременности и родов существует немало мифов. В Национальной службе здоровья Украины решили разбить некоторые из них.

Да, там объяснили, что программа медицинских гарантий покрывает роды пациенткам в Украине. Место регистрации или проживания не имеет значения. Семья свободно выбирает родильный дом, где должен появиться на свет их младенец. Главное – выбирать среди заведений, которые заключили договор с НСЗУ на помощь при родах.

«Платить за услугу медицинской помощи при родах не нужно. Все необходимое – и лекарства, и медицинские изделия, и необходимые манипуляции – входят в бесплатный пакет услуг.

Но обратите внимание. То, что пациентка может выбирать родильный дом – правда. А то, что пациентка может выбирать врача, с которым рожать, и это покрывается Программой медгарантий – миф», - отметили в НСЗУ.

Программа медгарантий покрывает роды с дежурной акушерской бригадой.

«Личные договоренности пациентки с определенным врачом находятся за пределами Программы медицинских гарантий и не предусмотрены в пакете услуг "Медицинская помощь при родах"», - пояснили в Нацслужбе.

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