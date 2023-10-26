Разрешая спор о разделе имущества супругов, суд должен рассмотреть возможность осуществить его без определения денежной компенсации, или с определением в минимальном размере, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно принципов раздела совместного имущества супругов.

Разрешая спор о разделе имущества супругов, суд должен рассмотреть возможность осуществить раздел общего совместного имущества супругов без определения денежной компенсации или с определением таковой в минимальном размере. Такую позицию высказал Верховный Суд по делу № 2-7539/08.

Обстоятельства дела

2 августа 2023 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу женщины по делу о муже о расторжении брака и разделе имущества супругов.

На обоснование исковых требований истица отмечала, что с 2001 по 2007 годы была в браке. За время пребывания в зарегистрированном браке сторонами было приобретено в совместную собственность недвижимое и движимое имущество. Истица просила суд поделить это имущество. Дело рассматривалось судами неоднократно.

Суд первой инстанции удовлетворил иск женщины. Раздел общего имущества осуществил предложенным истцом способом, в частности выделил последний все совместно нажитое имущество супругов. Последним постановлением суда апелляционной инстанции отменено решение районного суда по части исковым требованиям женщины о разделе недвижимого имущества супругов и частично удовлетворены исковые требования.

Суд считал, что квартиры были приобретены сторонами за время их нахождения в зарегистрированном браке, являются объектами права совместной собственности супругов, поэтому подлежат разделу между ними путем признания за каждым из них права собственности на 1/2 доли спорных квартир (часть первая статьи 70 СК Украины). Требования о присуждении одной из сторон денежной компенсации стороны не заявляли.

Позиция Верховного Суда

Постановлением Верховного Суда решение судов предыдущих инстанций в части признания за женщиной и мужчиной право собственности на квартиру отменено, принято в этой части новое судебное решение, которым иск в указанной части удовлетворен частично, признан сторонами по делу право собственности на 278,5/1000 долей указанной квартиры по каждому.

Частью первой статьи 70 СК Украины установлено, что в случае разделения имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов, части имущества жены и мужа являются равными, если иное не определено договоренностью между ними или брачным договором. Частями первой, четвертой статьи 71 СК Украины предусмотрено, что имущество, являющееся объектом права общей совместной собственности супругов, делится между ними в натуре. Если жена и муж не договорились о порядке раздела имущества, спор может быть решен судом. При этом суд принимает во внимание интересы супруги, мужа, детей и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Присуждение одному из супругов денежной компенсации вместо его доли в праве совместной собственности на имущество, в частности на жилой дом, квартиру, земельный участок, допускается только с его согласия, кроме случаев, предусмотренных ГК Украины.

Коллегия судей не согласилась с выводами апелляционного суда по части раздела квартиры между сторонами по 1/2 доле за каждым.

Верховный Суд в постановлении от 20 января 2021 года, отменяя судебное решение суда апелляционной инстанции в части решения исковых требований о разделе имущества супругов и направляя дело на новое апелляционное рассмотрение в этой части, указал о необходимости раздела имущества исходя из равенства долей супругов в спор (Проведение № 61-36868св18).

В кассационной жалобе представитель истицы, не соглашаясь с примененным судом апелляционной инстанции вариантом раздела имущества, указывает, что истица является владельцем 443/1000 долей квартиры из договора дарения, заключенного 4 сентября 2004 года между ней и другим лицом.

Правовые основания признания имущества личной частной собственностью жены или мужа закреплены в статье 57 СК Украины, в пунктах 1–3 части первой которой определено, что личной частной собственностью жены, мужа есть: имущество, приобретенное ею, им в брак; имущество, приобретенное ею, им за время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования; имущество, приобретенное ею, им за время брака, но за принадлежавшие ей средства ему лично.

По положениям указанных норм при решении вопроса о правовом режиме супругов выяснению подлежат как основания и время приобретения такого имущества, так и обстоятельства, свидетельствующие об отдельном проживании супругов в связи с фактическим прекращением брачных отношений до расторжения брака. Однако суд апелляционной инстанций не учел указанное, в связи с чем ошибочно признал объектом права совместной совместной собственности супругов 443/1000 части квартиры, принадлежащей женщине на основании договора дарения, является ее личной частной собственностью и не входит в состав общего имущества супруги, подлежащие разделению.

Верховный Суд, пересматривая решение судов предыдущих инстанций в части исковых требований о разделе недвижимого имущества Уже, руководствовался тем, что раздел имущества супругов осуществляется следующим образом: во-первых, определяется размер долей жены и мужа в праве общей собственности на имущество (статья 70 СК Украины); во-вторых, осуществляется раздел имущества в натуре в соответствии с определенными долями (статья 71 СК Украины). В случае множественности объектов недвижимого имущества, находящегося в общей собственности сторон, суду предстоит рассмотреть возможность осуществить раздел имущества таким образом, чтобы не обязывать сторону платить компенсацию.

То есть, разрешая спор о разделе имущества супругов, суд должен рассмотреть возможность осуществить раздел общего совместного имущества супругов без определения денежной компенсации или с определением таковой в минимальном размере. Суд кассационной инстанции считает, что суд апелляционной инстанции рассмотрел такую возможность, однако с учетом конкретных обстоятельств спора.

Автор: Наталья Мамченко

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