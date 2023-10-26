Чи може пацієнтка обирати лікаря, з яким народжувати і це покриється Програмою медгарантій, – роз'яснення

У НСЗУ пояснили правда чи міф.

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Стосовно ведення вагітності та пологів існує чимало міфів. У Національній службі здоров’я України вирішили розбити деякі із них.

Так, там пояснили, що програма медичних гарантій покриває пологи пацієнткам в Україні. Місце реєстрації чи проживання не має значення. Родина вільно обирає пологовий будинок, де має з’явитись на світ їхнє немовля. Головне – обирати серед тих закладів, які уклали договір з НСЗУ на допомогу при пологах.

«Платити за послугу медичної допомоги при пологах не потрібно. Все необхідне – і ліки, і медичні вироби, і необхідні маніпуляції – входять у безоплатний пакет послуг.

Але зверніть увагу. Те, що пацієнтка може обирати пологовий будинок – правда. А те, що пацієнтка може обирати лікаря, з яким народжувати, і це покривається Програмою медгарантій – міф», - наголосили у НСЗУ.

Програма медгарантій покриває пологи з черговою акушерською бригадою.

«Особисті домовленості пацієнтки з певним лікарем знаходяться поза межами Програми медичних гарантій і не передбачені в пакеті послуг “Медична допомога при пологах”», - пояснили у Нацслужбі.

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