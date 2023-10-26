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Закон 7251: Верховний Суд висловився, чи зберігається середній заробіток за мобілізованими працівниками та в яких випадках

11:52, 26 жовтня 2023
Верховний Суд пояснив, чи зберігається середній заробіток за мобілізованими працівниками після прийняття законопроекту 7251.
Закон 7251: Верховний Суд висловився, чи зберігається середній заробіток за мобілізованими працівниками та в яких випадках
Джерело фото: Depositphotos
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Верховна Рада 1 липня 2022 року ухвалила Закон №2352-IX «щодо оптимізації трудових відносин», яким скасувала збереження середнього заробітку за мобілізованими працівниками (законопроект 7251). Депутати тоді пояснили це тим, що «неможливо зберігати середню зарплату в умовах, коли велика частина персонального складу підприємства мобілізована».

Відповідно були внесені зміни до Закону №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду 16 жовтня 2023 року розглянув справу №718/209/23 за позовом педагогічного працівника, якого мобілізували, і який відстоював своє право на збереження середнього заробітку.

Зокрема, Верховний Суд зазначив, що Законом №2352-IX не внесено зміни до інших законів, які передбачають гарантії для громадян України, призваних на військову службу за призовом під час мобілізаціїі, встановлені нормами інших законів (зокрема, для педагогічних чи науково-педагогічних працівників). Тобто, для окремих категорій суб`єктів (зокрема, для педагогічних чи науково-педагогічних працівників), призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, збережено таку гарантію, як попередній середній заробіток.

Крім того, спеціальна норма (ч. 2 статті 5 Закону України «Про освіту») має перевагу над загальною (частина третя статті 199 КЗпП) нормою (lex specialis derogat generali). І прийнята пізніше в часі загальна норма (частина третя статті 199 КЗпП) не скасовує спеціальної норми (lex posterior generalis non derogat priori speciali). Тому за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток.

Детальніше про постанову Верховного Суду можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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