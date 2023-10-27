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Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

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27 октября: какой сегодня праздник и главные события

09:08, 27 октября 2023
В этот день в Украине отмечают День украинской письменности и языка.
27 октября: какой сегодня праздник и главные события
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В пятницу, 27 октября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Кроме того, в мире сегодня - День штата Невада в США, День памяти жертв событий 27 октября 1999 года в Армении. А также это Всемирный день аудиовизуального наследия.

Какой сегодня церковный праздник

27 октября православная церковь чтит память священномученика Нестора, святой Параскевы, священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.

Календарь важных событий за 26 октября:

1904 - Открылся Нью-Йоркский метрополитен;

1937 - Первый день расстрелов в урочище Сандармох капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди них - цвета украинской интеллигенции;

1938 - На I съезде художников УССР создан Союз советских художников Украины;

1951 - Впервые при лечении рака применили радиацию;

1982 - Китайская Народная Республика объявила, что ее численность населения превысила миллиард жителей;

2007 - Премьера в Украине серии "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсериала Футурама.

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