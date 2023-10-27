Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховний Суд розглянув справу про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері охорони довкілля

Критерії задоволення судом позову суб’єкта влади про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері екології, - позиція Верховного Суду.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. У світі

Палата представників США розгляне допомогу Україні та Ізраїлю окремо – Майк Джонсон

08:50, 27 жовтня 2023
Новопризначений спікер Палати представників США заявив, що розгляд допомоги Україні та Ізраїлю розділять.
Палата представників США розгляне допомогу Україні та Ізраїлю окремо – Майк Джонсон
Джерело фото: The New York Times
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нова військова допомога для України та Ізраїлю буде розглядатися як окремі заходи. Це ускладнює спроби президента Джо Байдена отримати підтримку обох союзників США, – повідомляє Bloomberg.

«Наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що нам потрібно розділити ці питання на дві частини», – сказав Джонсон, додаючи, що передав це повідомлення представникам Білого дому після своєї зустрічі з президентом Байденом.

Адміністрація просила Конгрес виділити 106 мільярдів доларів на невідкладну допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам. Вона сподівалася, що такий пакетний договір допоможе отримати повну суму. Але зростаючий скептицизм серед республіканців Палати представників стосовно України став однією з ключових суперечок у тритижневій боротьбі партій за лідерство в палаті, закінчившись обранням Джонсона на посаду спікера.

Нагадаємо, сенатори-республіканці пропонують законопроект, що відокремить допомогу Ізраїлю, залишивши осторонь фінансування України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Київського апеляційного суду