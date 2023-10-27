Палата представників США розгляне допомогу Україні та Ізраїлю окремо – Майк Джонсон

Новопризначений спікер Палати представників США заявив, що розгляд допомоги Україні та Ізраїлю розділять.

Джерело фото: The New York Times

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нова військова допомога для України та Ізраїлю буде розглядатися як окремі заходи. Це ускладнює спроби президента Джо Байдена отримати підтримку обох союзників США, – повідомляє Bloomberg.

«Наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що нам потрібно розділити ці питання на дві частини», – сказав Джонсон, додаючи, що передав це повідомлення представникам Білого дому після своєї зустрічі з президентом Байденом.

Адміністрація просила Конгрес виділити 106 мільярдів доларів на невідкладну допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам. Вона сподівалася, що такий пакетний договір допоможе отримати повну суму. Але зростаючий скептицизм серед республіканців Палати представників стосовно України став однією з ключових суперечок у тритижневій боротьбі партій за лідерство в палаті, закінчившись обранням Джонсона на посаду спікера.

Нагадаємо, сенатори-республіканці пропонують законопроект, що відокремить допомогу Ізраїлю, залишивши осторонь фінансування України.

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