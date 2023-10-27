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  1. В Україні

Стало відомо, скільки держслужбовців намагались незаконно виїхати за кордон: подробиці

10:58, 27 жовтня 2023
За інформацією Держприкордонслужби, фіксується зростання спроб незаконного перетину кордону.
Стало відомо, скільки держслужбовців намагались незаконно виїхати за кордон: подробиці
Джерело фото: Getty Images
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Державна прикордонна служба в контексті розкриття схем ухиляння від мобілізації фіксує  зростання масштабів спроб незаконного перетину кордону, – розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі ТСН.

Середні показники стосовно спроб порушення прикордонних пунктів пропуску та зеленої ділянки кордону, то вони залишаються стабільними, проте спроби виїхати з України поза межами пропусків – збільшилися.

«За останні кілька місяців є певне зменшення випадків на пунктах пропуску, коли намагаються виїхати за підробними документами. Я не виключаю, що отримувати підробні документи від операторів незаконного перетину кордону особам стало складніше. Якщо казати про незаконний перетин кордону, поза межами пропуску, то таких намагань трохи збільшилось», – повідомив Демченко.

За інформацією прикордонників, протягом цього року понад 2 тисячі державних службовців намагалися виїхати за межі країни без відповідних законних підстав.

«Станом на зараз ця кількість становить 2100 осіб. Вони прямували, не відповідаючи тим умовам, які прописані в правилах перетину кордону», – додав Демченко.

Додатково, Держприкордонслужба зазначила, що інциденти незаконного включення осіб до системи «Шлях» продовжують виявлятися.

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