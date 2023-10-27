Венгрия и Словакия блокируют помощь Украине в размере 50 млрд евро – Politico

Премьер-министры Венгрии и Словакии выступили против предоставления Украине нового пакета помощи в размере 50 млрд евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо во время встречи лидеров Евросоюза выступили против выделения Украине нового пакета помощи в размере 50 миллиардов евро, - сообщает Politico.

Орбан заявил, что "поддержка ЕС не работает". А Фицо выразил "обеспокоенность коррупцией" в Украине.

Необходимость внесения изменений в бюджет Евросоюза предусматривает единодушную поддержку всеми 27 странами-членами. Ранее Брюссель выражал надежду на то, что Венгрия откажется от своего вето и разморозит часть средств для Украины. Однако сейчас ситуация осложняется из-за таких выступлений.

Отмечается, что решение по обновлению бюджета блока должно быть принято до конца года, чтобы обеспечить постоянную поддержку Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.