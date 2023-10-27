Китай планирует пропустить международные переговоры на Мальте по «формуле мира» в Украине.

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Китай решил не участвовать во встрече советников по национальной безопасности, посвященной обсуждению украинской "формулы мира" на Мальте в эти выходные, - сообщает Bloomberg.

По источникам издания, знакомым с вопросом, в список участников встречи включены страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Кроме того, планируется, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, присоединятся к встрече в онлайн-формате.

Отсутствие Китая на этой встрече составляет разочарование для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться поддержкой международного сообщества для прочного и справедливого мира в Украине.

Украина стремится провести саммит в конце текущего года, и привлечение Китая в этот процесс рассматривается как ключевой фактор успеха этих усилий, поскольку Китай считается одной из стран, которые имеют влияние на российского диктатора владимира путина.

Напомним, по словам Ермака, встреча по формуле мира на Мальте станет мощным шагом к первому саммиту лидеров.

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