Ізраїльські військові й танки увійшли у сектор Гази, — ЗМІ

Ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в секторі Газа.

Ізраїльські військові увійшли в сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків. Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела в ізраїльській армії.

Зазначається, що атаки відбулися через три тижні після транскордонних рейдів ХАМАС, у результаті яких в Ізраїлі загинуло 1 400 осіб, і які спричинили війну.

У той же час дві провідні палестинські мобільні мережі, Jawwal і Paltel, заявили про перерваний мобільний та інтернет-зв'язок після завданих ударів.

Ізраїльський генерал-майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська перетнули кордон і ведуть бойові дії в секторі Газа, але він відмовився сказати, чи є це початком повномасштабного наземного вторгнення, про яке Ізраїль заявляв протягом декількох тижнів.

Видання додає, що останні два дні ізраїльські війська, зокрема танками, здійснювали невеликі вилазки в Газу, не затримуючись там надовго.

«Наші війська і танки знаходяться в секторі Газа – вони стріляють і діють», – сказав Дінар і при цьому додав: Але наші війська і танки були в Газі і вчора».

Раніше стало відомо, що Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Гази.

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