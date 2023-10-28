Израильские военные и танки вошли в сектор Газа, — СМИ

Израильские войска пересекли границу и ведут боевые действия в секторе Газа.

Израильские военные вошли в сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными из военных самолетов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в израильской армии.

Отмечается, что атаки произошли через три недели после трансграничных рейдов ХАМАС, в результате которых в Израиле погибли 1 400 человек и повлекшие войну.

В то же время две ведущие палестинские мобильные сети, Jawwal и Paltel, заявили о прерванной мобильной и интернет-связи после нанесенных ударов.

Израильский генерал-майор Нир Динар заявил, что израильские войска пересекли границу и ведут боевые действия в секторе Газа, но он отказался сказать, является ли это началом полномасштабного наземного вторжения, о котором Израиль заявлял в течение нескольких недель.

Издание добавляет, что последние два дня израильские войска, в том числе танки, совершали небольшие вылазки в Газу, не задерживаясь там надолго.

«Наши войска и танки находятся в секторе Газа – они стреляют и действуют», – сказал Динар и при этом добавил: «Но наши войска и танки были в Газе и вчера».

Ранее стало известно, что Израиль приступил к масштабной наземной операции в секторе Газа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.