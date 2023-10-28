Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Гази: фото і відео

Армія оборони Ізраїлю розпочала сухопутну операцію на території сектору Гази.

Ізраїль почав наземну операцію у секторі Гази. Про це повідомив міністр МЗС Йорданії Айман Сафаді у соцмережі Х.

«Ізраїль щойно розпочав наземну війну проти Гази. Результатом стане гуманітарна катастрофа епічних масштабів на роки вперед», — написав міністр.

Міністр також зазначив, що «голосувати проти арабської резолюції #UNGA означає схвалення цієї безглуздої війни, цього безглуздого вбивства.Історія розсудить», — резюмував Айман Сафаді.

Зазначається, що більшість країн ООН під час засідання закликали Ізраїль та ХАМАС до перемир’я. На цій зустрічі вони ухвалили резолюцію із закликом до негайного перемир’я в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.

В мережі є відео та фото того, що відбувається у секторі.

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