Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо

Депутати пропонують на додаток до перезавантаження Бюро економічної безпеки прибрати з його підслідності низку статей Кримінального кодексу, але не вказують, якому органу їх передадуть.

Україні рекомендують швидше сформувати «оновлений склад» Конституційного Суду, аби він міг призначити дату перших повоєнних виборів

«Критично важливим є якомога швидше завершити реформу Конституційного Суду України і сформувати його оновлений склад, щоб він мав змогу приймати важливі рішення з питань виборів, зокрема, стосовно призначення дати перших загальнонаціональних повоєнних виборів», - опубліковано Дорожню карту виборчої реформи.

Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

  1. У світі

Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Гази: фото і відео

08:18, 28 жовтня 2023
Армія оборони Ізраїлю розпочала сухопутну операцію на території сектору Гази.
Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Гази: фото і відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Ізраїль почав наземну операцію у секторі Гази. Про це повідомив міністр МЗС Йорданії Айман Сафаді у соцмережі Х.

«Ізраїль щойно розпочав наземну війну проти Гази. Результатом стане гуманітарна катастрофа епічних масштабів на роки вперед», — написав міністр.

Міністр також зазначив, що «голосувати проти арабської резолюції #UNGA означає схвалення цієї безглуздої війни, цього безглуздого вбивства.Історія розсудить», — резюмував Айман Сафаді.

Зазначається, що більшість країн ООН під час засідання закликали Ізраїль та ХАМАС до перемир’я. На цій зустрічі вони ухвалили резолюцію із закликом до негайного перемир’я в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.

В мережі є відео та фото того, що відбувається у секторі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду