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  1. В мире

Израиль начал масштабную наземную операцию в секторе Газа: фото и видео

08:18, 28 октября 2023
Армия обороны Израиля приступила к сухопутной операции на территории сектора Газа.
Израиль начал масштабную наземную операцию в секторе Газа: фото и видео
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Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил министр МИД Иордании Айман Сафади в соцсети Х.

«Израиль только начал наземную войну против Газы. Результатом станет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на годы вперед», – написал министр.

Министр также отметил, что «голосовать против арабской резолюции #UNGA означает одобрение этой бессмысленной войны, этого бессмысленного убийства. История рассудит», — резюмировал Айман Сафади.

Отмечается, что большинство стран ООН на заседании призвали Израиль и ХАМАС к перемирию. На этой встрече они приняли резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

В сети есть видео и фото происходящего в секторе.

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