Борис Джонсон заявил, что станет телеведущим

Джонсон пообещал выражать взгляды без прикрас о россии, Китае, войне в Украине и другое.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет работать ведущим и обозревателем авторской политической программы на телеканале GB News. Об этом Джонсон сказал в видеообращении.

«Я рад сообщить, что вскоре присоединюсь к нему и буду высказывать свои откровенные мысли о мировой политике», – сказал он.

Ожидается, что Джонсон начнет работу в следующем году.

Джонсон пообещал выражать «взгляды без прикрас на все – от россии, Китая, войны в Украине и того, как мы отвечаем на все эти вызовы, до огромных возможностей, которые ждут нас впереди».

Ранее Борис Джонсон сообщил, что до сих пор остается «русофилом».

Напомним, Борис Джонсон получил диплом Почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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