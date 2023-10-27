Покушение на Царева было спецоперацией СБУ — СМИ

Детали спецоперации пока не разглашаются.

Фото: glavcom.ua

Как ранее мы писали, произошло покушение на бывшего нардепа-предателя Олега Царева.

Оказалось, что покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины. Об этом «УП» сообщил собеседник в спецслужбе.

По словам собеседника издания, Царев давно находился в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и потому являются абсолютной законной целью.

«Это не просто фанатик «русского мира», а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев», - отмечает наш собеседник.

Детали спецоперации пока не разглашаются. В то же время подтверждается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

По оперативной информации, состояние экс-нардепа критическое.

Еще мы писали, что Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, способствовавших россии в ведении агрессивной войны против Украины. По данным следствия, Царев сотрудничал с руководством минобороны рф после начала полномасштабного вторжения.

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