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  1. В Украине

«Получают приличную зарплату»: Малюська сообщил, что заключенные в Украине начали работать шахтерами

21:14, 27 октября 2023
По словам Дениса Малюски, 10 человек добывают 25 тонн в смену.
«Получают приличную зарплату»: Малюська сообщил, что заключенные в Украине начали работать шахтерами
Источник фото: Денис Малюська / facebook.com
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Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что заключении в стране начали работать шахтерами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«преимуществ – множество:

восполняется дефицит рабочей силы

заключенные получают навыки, позволяющие трудоустроиться в будущем

также они получают приличную зарплату, позволяющую выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, уплачивать налоги и наполнять бюджетный спецфонд (им, конечно, на личные нужды тоже остается часть)

добытый уголь - гарантия нашей энергетической безопасности (10 человек добывают 25 тонн в смену)

ну и конечно – никаких проблем с бронированием!

«она работает» уже неактуально –

«ОНИ работают»!

кстати, мы открыты к предложениям от других работодателей, если есть идеи – пишите в комментариях

p.s. колл-центры не предлагать», - написал он.

Ранее Денис Малюська пошутил по поводу требования партнеров о максимальной прозрачности чиновников, обнародовав фото из спальни отеля.

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