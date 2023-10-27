«Отримують пристойну зарплату»: Малюська повідомив, що ув’язнені в Україні почали працювати шахтарями

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що ув’язнені в країні почали працювати шахтарями. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«переваг - безліч:
заповнюється дефіцит робочої сили
вʼязні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому
також вони отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд (їм, звісно, на особисті потреби теж залишається частина)
добуте вугілля - гарантія нашої енергетичної безпеки (10 чоловік добувають 25 тон за зміну)
ну і звісно - жодних проблем із бронюванням!
«вона працює» вже неактуально -
«ВОНИ працюють»!
до речі, ми відкриті до пропозицій від інших роботодавців, якщо є ідеї - пишіть у коментарях
p.s. кол-центри не пропонувати», - написав він.
Раніше Денис Малюська пожартував з приводу вимоги партнерів про максимальну прозорість урядовців, оприлюднивши фото зі спальні готелю.
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