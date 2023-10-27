«Отримують пристойну зарплату»: Малюська повідомив, що ув’язнені в Україні почали працювати шахтарями

За словами Дениса Малюськи, 10 чоловік добувають 25 тон за зміну.

Джерело фото: Денис Малюська / facebook.com

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що ув’язнені в країні почали працювати шахтарями. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«переваг - безліч:

заповнюється дефіцит робочої сили

вʼязні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому

також вони отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд (їм, звісно, на особисті потреби теж залишається частина)

добуте вугілля - гарантія нашої енергетичної безпеки (10 чоловік добувають 25 тон за зміну)

ну і звісно - жодних проблем із бронюванням!

«вона працює» вже неактуально -

«ВОНИ працюють»!

до речі, ми відкриті до пропозицій від інших роботодавців, якщо є ідеї - пишіть у коментарях

p.s. кол-центри не пропонувати», - написав він.

Раніше Денис Малюська пожартував з приводу вимоги партнерів про максимальну прозорість урядовців, оприлюднивши фото зі спальні готелю.

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