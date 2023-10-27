Ізраїль сьогодні розширить наземну операцію в Секторі Газа — ЦАХАЛ

Сухопутні війська Ізраїлю сьогодні ввечері розширюють наземну діяльність.

Фото: Associated Press

У п’ятницю, 27 жовтня, сухопутні війська Ізраїлю розширять наземну операцію в Секторі Газа. Про це повідомив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, передає Haaretz.

Він зазначив, що в останні години кількість атак на Сектор Газа почастішала. За його словами, після наступальної активності останніх днів сухопутні війська сьогодні ввечері розширюють наземну діяльність.

«Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність», - сказав Хагарі.

Як повідомляє Sky News, у Секторі Гази зник Інтернет. Зокрема, у деяких частинах регіону повідомляють про погіршення якості зв'язку.

Раніше ми писали, що Ізраїль не має наміру контролювати сектор Гази після закінчення війни, — Блінкен.

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