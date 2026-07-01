ВПО дозволили безоплатне проживання без строкових обмежень – Рада ухвалила закон

Обмеження не діятимуть і протягом 6 місяців після завершення воєнного стану.

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Верховна Рада прийняла закон, який стане основним нормативним актом, що регулює права і свободи внутрішньо переміщених осіб та враховує актуальні виклики, спричинені триваючою збройною агресією проти України, а також останні зміни в законодавстві (реєстр. №12301).

Закон набирає чинності через три місяці після його офіційного опублікування.

Діючий Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII втрачає чинність одночасно з набранням чинності новим законом.

Основні положення ухваленого закону

Новим законом, зокрема, передбачено:

закріплення базових гарантій державної підтримки внутрішньо переміщених осіб на всіх етапах — під час адаптації, інтеграції, повернення до попереднього місця проживання та реінтеграції;

гарантування права на пенсійне забезпечення на загальних умовах. Документ встановлює, що для осіб, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені, умови призначення, виплати, перерахунку або переведення на іншу пенсію не можуть передбачати додаткових або відмінних від загального порядку вимог і процедур, які обмежують реалізацію або звужують зміст їхнього права на пенсію;

запровадження електронного кабінету внутрішньо переміщеної особи, через який здійснюватиметься, зокрема, оцінювання потреб ВПО, рівня їх задоволення та інтеграції за новим місцем проживання;

розширення державної підтримки у забезпеченні житлом через загальні механізми житлового законодавства та спеціальні інструменти, передбачені для внутрішньо переміщених осіб. Передбачається, що для визначених урядом категорій ВПО проживання у житлі для тимчасового проживання не може обмежуватися строками безоплатного тимчасового проживання під час дії воєнного або надзвичайного стану та протягом шести місяців після їх припинення або скасування;

законодавче врегулювання статусу місць тимчасового проживання, які можуть бути облаштовані у модульних містечках, гуртожитках, готелях та інших придатних для проживання приміщеннях і їх частинах, що використовуються або можуть використовуватися для тимчасового розміщення;

визначення на рівні закону основних завдань і функцій центрального органу виконавчої влади, який формуватиме та реалізовуватиме державну політику у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Такий підхід має гарантувати пріоритетність захисту прав ВПО незалежно від можливих кадрових або структурних змін в уряді.

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