У Києві пропонують заборонити водіям сигналити на перехрестях: з'явилася петиція

Автор ініціативи закликає встановити спеціальні дорожні знаки та посилити контроль поліції.

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На сайті КМДА з’явилася петиція із пропозицією обмежити використання звукових сигналів у столиці.

Автор петиції зазначає, що відповідно до пункту 9.5 Правил дорожнього руху України подавання звукового сигналу в населених пунктах заборонене.

У зверненні пропонується встановити на площах і перехрестях Києва зі світлофорами, де спостерігається інтенсивний рух транспорту, дорожній знак 3.33 «Подачу звукового сигналу заборонено». При цьому, як зазначено в петиції, зону дії знака можна обмежувати за допомогою таблички 7.2.1.

Крім того, автор петиції закликає залучити патрульну поліцію до контролю за дотриманням водіями вимог пункту 9.5 Правил дорожнього руху на таких ділянках.

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