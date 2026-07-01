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В Киеве предлагают запретить водителям сигналить на перекрестках: появилась петиция

13:07, 1 июля 2026
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Автор инициативы призывает установить специальные дорожные знаки и усилить контроль со стороны полиции.
В Киеве предлагают запретить водителям сигналить на перекрестках: появилась петиция
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На сайте КГГА появилась петиция с предложением ограничить использование звуковых сигналов в столице.

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Автор петиции отмечает, что в соответствии с пунктом 9.5 Правил дорожного движения Украины подача звукового сигнала в населенных пунктах запрещена.

В обращении предлагается установить на площадях и перекрестках Киева со светофорами, где наблюдается интенсивное движение транспорта, дорожный знак 3.33 «Подача звукового сигнала запрещена». При этом, как указано в петиции, зону действия знака можно ограничивать с помощью таблички 7.2.1.

Кроме того, автор петиции призывает привлечь патрульную полицию к контролю за соблюдением водителями требований пункта 9.5 Правил дорожного движения на таких участках.

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