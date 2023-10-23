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Позивач програв справу в суді і пообіцяв знищити суддю

Неприємний для судової влади інцидент стався в Київській області.

Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

  1. У світі

Ізраїль не має наміру контролювати сектор Гази після закінчення війни, — Блінкен

08:37, 23 жовтня 2023
За словами Блінкена, потрібно знайти варіант, щоб гарантувати, що «ХАМАС не зможе зробити це знову».
Ізраїль не має наміру контролювати сектор Гази після закінчення війни, — Блінкен
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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль не має наміру контролювати сектор Газа після закінчення війни з ХАМАСом. Про це він сказав в ефірі телеканалу NBC, передає The Guardian.

«Вони не можуть повернутися до статус-кво, оскільки ХАМАС може повторити те, що він зробив… Водночас те, що я чув від ізраїльтян, свідчить про те, що вони не мають жодного наміру, жодного бажання самостійно управляти Газою», — сказав Блінкен.

За його словами, ізраїльтяни «пішли з Гази в односторонньому порядку, беззастережно, кілька десятиліть тому, але не можуть бути в ситуації, коли вони постійно перебувають під загрозою найжахливіших терористичних атак, що йдуть із Гази».

«Існують різні ідеї щодо того, що може статися далі, але, на мою думку, над усім цим потрібно працювати… навіть тоді, коли Ізраїль має справу з нинішньою загрозою», — додав Блінкен.

Раніше ми писали, що Грета Тунберг висловилася на підтримку Палестини та Гази.

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