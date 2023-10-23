Ізраїль не має наміру контролювати сектор Гази після закінчення війни, — Блінкен

За словами Блінкена, потрібно знайти варіант, щоб гарантувати, що «ХАМАС не зможе зробити це знову».

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль не має наміру контролювати сектор Газа після закінчення війни з ХАМАСом. Про це він сказав в ефірі телеканалу NBC, передає The Guardian.

«Вони не можуть повернутися до статус-кво, оскільки ХАМАС може повторити те, що він зробив… Водночас те, що я чув від ізраїльтян, свідчить про те, що вони не мають жодного наміру, жодного бажання самостійно управляти Газою», — сказав Блінкен.

За його словами, ізраїльтяни «пішли з Гази в односторонньому порядку, беззастережно, кілька десятиліть тому, але не можуть бути в ситуації, коли вони постійно перебувають під загрозою найжахливіших терористичних атак, що йдуть із Гази».

«Існують різні ідеї щодо того, що може статися далі, але, на мою думку, над усім цим потрібно працювати… навіть тоді, коли Ізраїль має справу з нинішньою загрозою», — додав Блінкен.

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