Як отримати відомості про доходи у смартфоні за 5 хвилин

Отримати результат можна за 5 хвилин.

Громадяни мають змогу отримати відомості про доходи у смартфоні за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова».

У пресслужбі Державної податкової служби України пояснили, як це працює:

- Необхідно завантажити застосунок «Моя податкова» в App Store або Google Play;

- ідентифікуватися онлайн з використанням файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача;

- обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів» у розділі «Послуги»;

- вказати необхідний період, за який бажаєте отримати відомості;

- отримати результат за 5 хвилин.

Як ми розповідали, ДПС запустила застосунок «Моя податкова» для смартфонів.

Застосунок має стати простим і зручним інструментом для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем. У ДПС зазначають, що доповнюватимуть його новими можливостями відповідно до потреб платників податків.

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