Водночас вона пізніше наголосила, що «проти жахливих нападів ХАМАСу».

Джерело фото: Associated Press

Шведська екоактивістка Грета Тунберг висловилася на підтримку Палестини та Гази.

Відповідний допис вона оприлюднила у мережі Інстаграм.

Грета сфотографувалася разом з другими дівчатами. Вона тримала в руках плакат з написом «Підтримайте Газу».

«Сьогодні ми протестуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ має висловитися та закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та усіх постраждалих цивільних осіб», - йдеться у дописі активістки.

Водночас вона пізніше наголосила, що «проти жахливих нападів ХАМАСу».

У свою чергу речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар у коментарі виданню «Politico» висловив обурення тим, що шведська екоактивістка не згадала про масові вбивства ізраїльтян.

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